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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Eşleşmeleri Açıklandı

Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu; Play-off mücadelesi 22-29 Ağustos'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:09
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Eşleşmeleri Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri netleşti. Türkiye'yi temsilen Beşiktaş ve Trabzonspor takımları katıldı.

Beşiktaş'ın Rakibi Partizan veya Lugano Olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Beşiktaş, play-off turunda Partizan (Sırbistan) ile Lugano (İsviçre) arasındaki üçüncü eleme turu galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor'un Karşılaşacağı Takım Braga ile Servette'den Belirlenecek

Trabzonspor, üçüncü eleme turunda Rapid Wien ile mücadele edecek. Eğer Trabzon temsilcisi rakibini geçmeyi başarırsa, Braga (Portekiz) ile Servette (İsviçre) arasında oluşacak eşleşmenin kazananı ile boy gösterecek.

Play-Off Turunun Tarihleri

Play-off turundaki ilk maçlar 22 Ağustos tarihinde başlayacak, rövanş bildirimi ise 29 Ağustos’da gerçekleştirilecek.

Eşleşmelerin Tam Listesi

 Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) - Beşiktaş Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Anderlecht (Belçika) Jagiellonia (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - Panathinaikos (Yunanistan) / Ajax (Hollanda) Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Petrocub (Moldova) - The New Saints (Galler) LASK (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya) Santa Coloma (Andorra) / RFS (Letonya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Panevezys (Litvanya) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - TSC Backa Topola (Sırbistan) Malmö (İsveç) / PAOK (Yunanistan) - Celje (Slovenya) - Shamrock Rovers (İrlanda) Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - Klasvik (Faroe Adaları) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) Molde (Norveç) / Cercle Brugge (Belçika) - HNK Rijeka (Hırvatistan) / Elfsborg (İsveç) Braga (Portekiz) / Servette (İsviçre) - Trabzonspor / Rapid Wien Kryvbas Kryvyi (Ukrayna) / Viktoria Plzen (Çekya) - Heart of Midlothian (İskoçya)

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