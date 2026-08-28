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Akhisar’ın genç bisikletçileri Kahramanmaraş’ta çok sayıda derece elde etti

Akhisarlı sporcular, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası 6. etapta toplam 2 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Akhisar’ın genç bisikletçileri Kahramanmaraş’ta çok sayıda derece elde etti

Akhisarlı ekip ulusal şampiyonada kürsüye damga vurdu

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 6. Etap Ulusal Dağ Bisikleti Yarışında Akhisarlı sporcular farklı yaş gruplarında önemli dereceler alarak ilçeye madalyalarla döndü. Organizasyonda yapılan yarışlar sonucunda ekip, toplamda 2 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük ile dikkat çekti.

26 Ağustos short track sonuçları:

Short Track (XCC) programında U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin üçüncü oldu. U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı ikinciliği elde ederken, U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz ikinci sırayı aldı. U15 Kadınlar kategorisinde ise İlknur Buğlem Karataş podyumun ikinci basamağında yer aldı.

27-28 Ağustos cross country ve short track öne çıkanları:

27 Ağustos’ta yapılan Cross Country (XCO) yarışlarında Akhisarlı sporcular başarılarını sürdürdü. U11 Erkekler’de Deniz Atlas Tekin bir kez daha üçüncü olurken, U13 Erkekler’de Murad Avcı ikinci, U13 Kadınlar’da Hilal Kaymaz ikinci, U15 Kadınlar’da ise İlknur Buğlem Karataş üçüncü sırada yer aldı.

Aynı gün düzenlenen Short Track (XCC) yarışında U19 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Nazife Tunçel, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. 28 Ağustos’ta gerçekleştirilen Cross Country (XCO) yarışında da Nazife Tunçel rüzgârı esti ve U19 Kadınlar kategorisinde birinciliği tekrarlayarak etabı önde tamamladı.

İlçede genç sporcuların ulusal çapta elde ettiği bu sonuçlar sevinçle karşılandı. Akhisarlı bisikletçilerin çok sayıda kategoride podyuma çıkması, yerel kulüpler ve antrenörlerin emeklerinin karşılığını verdiğini gösterdi ve sezonun geri kalan yarışları için moral sağladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6. ETAP ULUSAL DAĞ BİSİKLETİ YARIŞI’NDA MÜCADELE...

KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 6. ETAP ULUSAL DAĞ BİSİKLETİ YARIŞI’NDA MÜCADELE EDEN AKHİSARLI SPORCULAR, FARKLI KATEGORİLERDE ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI. AKHİSARLI BİSİKLETÇİLER ORGANİZASYONDA 2 BİRİNCİLİK, 6 İKİNCİLİK VE 4 ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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