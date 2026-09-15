Akşehir'de göl kıyısındaki kamış deposu yangında büyük hasar gördü

Akşehir'de göl kıyısındaki kamış deposunda yangın

Konya'nın Akşehir ilçesinde göl kenarında kamış üretimi yapanların kullandığı depoda öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşti ve depoda bulunan kamışların büyük bölümü alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

yangının seyri:

Edinilen bilgiye göre depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede depoda bulunan kuru kamışlara sıçrayınca yangın hızla büyüdü; ekipler öncelikle yangının çevreye yayılmasını engellemeye çalıştı.

müdahale ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak depoda maddi hasar meydana geldi ve depodaki kamışların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Depo, göl kenarında kamış üretimi yapanların kullanımındaydı; yetkililer olayın nedenini belirlemek için inceleme sürdürüyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NDE, GÖL KENARINDA KAMIŞ ÜRETİMİ YAPANLARIN KULLANDIĞI DEPODA ÇIKAN YANGINDA KAMIŞLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YANDI.