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Akşehir'de göl kıyısındaki kamış deposu yangında büyük hasar gördü

Konya'nın Akşehir ilçesinde göl kenarındaki kamış deposunda öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek kamışların büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akşehir'de göl kıyısındaki kamış deposu yangında büyük hasar gördü

Akşehir'de göl kıyısındaki kamış deposunda yangın

Konya'nın Akşehir ilçesinde göl kenarında kamış üretimi yapanların kullandığı depoda öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşti ve depoda bulunan kamışların büyük bölümü alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

yangının seyri:

Edinilen bilgiye göre depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede depoda bulunan kuru kamışlara sıçrayınca yangın hızla büyüdü; ekipler öncelikle yangının çevreye yayılmasını engellemeye çalıştı.

müdahale ve hasar:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak depoda maddi hasar meydana geldi ve depodaki kamışların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Depo, göl kenarında kamış üretimi yapanların kullanımındaydı; yetkililer olayın nedenini belirlemek için inceleme sürdürüyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NDE, GÖL KENARINDA KAMIŞ ÜRETİMİ YAPANLARIN KULLANDIĞI...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NDE, GÖL KENARINDA KAMIŞ ÜRETİMİ YAPANLARIN KULLANDIĞI DEPODA ÇIKAN YANGINDA KAMIŞLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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