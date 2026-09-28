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Alev topuna dönen kamyonet Van adliye karşısında kullanılamaz hale geldi

Van İpekyolu Caddesi'nde sabah saatlerinde motor bölümünden alev alan kamyonet, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:46

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alev topuna dönen kamyonet Van adliye karşısında kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Van'ın İpekyolu ilçesinde, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki Van Adliyesi karşısında bir kamyonetin motor bölümünde aniden alev çıktı. Olayda, kamyonetin sürücüsü ve plakası öğrenilemedi.

Müdahale ve araçtaki hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Alev topuna dönen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE ALEV ALEV YANAN KAMYONET, KISA SÜREDE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE ALEV ALEV YANAN KAMYONET, KISA SÜREDE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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