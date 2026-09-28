Alev topuna dönen kamyonet Van adliye karşısında kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:
Van'ın İpekyolu ilçesinde, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki Van Adliyesi karşısında bir kamyonetin motor bölümünde aniden alev çıktı. Olayda, kamyonetin sürücüsü ve plakası öğrenilemedi.
Müdahale ve araçtaki hasar:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Alev topuna dönen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi.
VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE ALEV ALEV YANAN KAMYONET, KISA SÜREDE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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