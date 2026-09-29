Altı ilde eş zamanlı baskın: FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı

İstanbul merkezli operasyona ilişkin gelişmeler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından planlanan eş zamanlı baskınlarda, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale illerinde aramalar yapıldı.

Operasyonun dayanağı ve deliller

Soruşturma çerçevesinde, daha önce örgütün mahrem yapılanmasında aktif görev almış ve sonradan "gizli tanık" olarak ifade veren bir FETÖ-PDY mensubundan elde edilen dijital materyaller ile kayıtlar inceleme konusu yapıldı. Bu materyallerde 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin izler bulunduğu, şahısların örgütle irtibatlarının tespit edildiği ve Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü-ardışık arama kayıtlarının yer aldığı belirtildi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltı profili ve adli süreç

Baskınlarda sağlık ve eğitim alanında görevli 5 memur, 4'ü ihraç edilmiş kamu görevlisi öğretmen ve 11 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmayı yürüten birimler, dijital ve fiziki delillerin adli süreçte değerlendirilmesiyle soruşturmanın yönünün belirleneceğini açıkladı.

Yetkililer, soruşturmanın kapsamının ve yürütülen tespitlerin hassasiyet gerektirdiğini vurgulayarak, elde edilen kayıtlar doğrultusunda soruşturmanın sürdürüleceğini bildirdi.

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