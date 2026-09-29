Dolar 48,9838 -0,01%
Euro 55,5661 -0,26%
Bist 12.473,67 -0,95%
Altın Gram 6.579,78 +0,23%
EUR/USD 1,1338 -0,31%
Brent Petrol 97,26 -0,58%
--°

Altı ilde eş zamanlı baskın: FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda, 2011-2017 dönemi mahrem yapılanmaya ilişkin dijital deliller ve banka, ankesörlü kayıtlarıyla 20 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Altı ilde eş zamanlı baskın: FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı

İstanbul merkezli operasyona ilişkin gelişmeler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından planlanan eş zamanlı baskınlarda, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale illerinde aramalar yapıldı.

Operasyonun dayanağı ve deliller

Soruşturma çerçevesinde, daha önce örgütün mahrem yapılanmasında aktif görev almış ve sonradan "gizli tanık" olarak ifade veren bir FETÖ-PDY mensubundan elde edilen dijital materyaller ile kayıtlar inceleme konusu yapıldı. Bu materyallerde 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin izler bulunduğu, şahısların örgütle irtibatlarının tespit edildiği ve Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü-ardışık arama kayıtlarının yer aldığı belirtildi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltı profili ve adli süreç

Baskınlarda sağlık ve eğitim alanında görevli 5 memur, 4'ü ihraç edilmiş kamu görevlisi öğretmen ve 11 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmayı yürüten birimler, dijital ve fiziki delillerin adli süreçte değerlendirilmesiyle soruşturmanın yönünün belirleneceğini açıkladı.

Yetkililer, soruşturmanın kapsamının ve yürütülen tespitlerin hassasiyet gerektirdiğini vurgulayarak, elde edilen kayıtlar doğrultusunda soruşturmanın sürdürüleceğini bildirdi.

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sürüş koşullarının bozulduğu yolda hafif ticari araç yan yattı
images

D-100'de toprak kayması: İstanbul yönünde trafik kontrollü akıyor
images

Mersin'de otizmli çocuğa yönelik iddia ağır ceza yoluyla değerlenecek
images

WhatsApp yazışmaları MHK soruşturmasında listeler ve terfi adaylarına ilişkin de...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Schipkau'da 365 metrelik türbin enerji geleceğine yeni bir sınır çizdi

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı

Kütahya'da mahalleleri hareketlendiren akşam buluşmaları

Sırakapılar’da kente nefes aldıracak çevreci ve sosyal otopark projesi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan