Park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Bursa'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı ve durum itfaiyeye bildirildi.

olayın müdahalesi:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı ve yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

soruşturma ve hasar:

Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

BURSA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.