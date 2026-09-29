Gece yarısı iki ayrı noktada araç lastiklerini kesen kişi kamerada

Olayın ayrıntıları:

Bilecik merkezinde, 17 Eylül'ü 18 Eylül'e bağlayan gecede meydana gelen iki ayrı araç saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olay 17 Eylül saat 23:53'te Hamsu Köprüsü çıkışında Bahçelievler Mahallesi istikametinde gerçekleşti. Görüntülere göre şüpheli, köprü çıkışında bir aracın üzerine yaklaşarak cebinden çıkardığı bıçakla aracın kapısını veya gövdesini çizerken aynı zamanda arka tekerleğini kesti.

Kayıtlar ve ikinci olay:

Aynı şahsın yaklaşık 8 dakika sonra yani 00:01'de kapalı pazar alanı otoparkında farklı bir araca da aynı yöntemle zarar verdiği tespit edildi. İki ayrı iş yerine ait güvenlik kameraları, şüphelinin her iki saldırı anını da kaydetti.

Görüntüler ve olay yerindeki incelemeler sonrası emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİLECİK'TE 8 DAKİKA ARAYLA 2 FARKLI BÖLGEDE ARAÇLARA ZARAR VEREREK LASTİKLERİ KESEN ŞAHIS GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.