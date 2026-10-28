Altıeylül belediye başkanı Hakan Şehirli'den 29 Ekim mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletimizin ortak iradesi ve aydınlık geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı. Şehirli, bu değerleri korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin anlamı ve korunması:

Mesajında Başkan Şehirli, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; eşitlik, özgürlük ve çağdaşlaşma hedeflerinin somut ifadesi olduğunu söyledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yokluk ve imkânsızlıklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin ardından kurulan 29 Ekim 1923 tarihinin, milletin egemenliğe sahip çıktığı bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Şehirli, bu dönemin ruhunu anlatmak için 'Cumhuriyet, karanlıktan aydınlığa çıkan bir milletin yazdığı destandır' ifadesine yer verdi.

Altıeylül'de sorumluluk ve birlik çağrısı:

Başkan Şehirli, Balıkesir ve ilçesi Altıeylül için duyduğu gururu dile getirirken, Altıeylül Belediyesi olarak tarihî mirasa ve Cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Cumhuriyetin yalnızca bayramlarda meydanları doldurmak olmadığını; üretmek, çalışmak ve dayanışma ile ülkeyi daha ileri taşımak olduğunu söyledi. Mesajında ayrıca Kuvayı Milliye ruhuna, ecdada ve vatan sevgisine atıfta bulunarak yerel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Şehirli, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canını veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını; kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, tüm Altıeylüllü komşularının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutladı.

BAŞKAN ŞEHİRLİ: "CUMHURİYET, MİLLETLİMİZİN ORTAK İRADESİ VE AYDINLIK GELECEĞİDİR"