Genç tasarımcılardan 'Kontrol Sende' ile bağımlılığa görsel çağrı

Sergi ve amaç:

Sinop Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Kontrol Sende Öğrenci Afiş Sergisi, I. Uluslararası Bağımlılığa Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu kapsamında açıldı. Doç. Dr. Hatice Bahattin Ceylan yürütücülüğündeki Sosyal ve Kültürel Bağlamda Tasarım dersi için tasarlanan eserler, sanatın bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturma ve dönüşüm sağlama potansiyelini ön plana çıkarıyor.

Öğrenci işlerinin öne çıkan yönleri:

Sergide yer alan afişler, görsel anlatımın toplumsal mesajla birleştiği örnekler sunuyor. Öğrenciler; renk, tipografi ve ikonografiyle bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkilerini çarpıcı ancak ölçülü bir dille ele aldı. Eserler, halka yönelik bilgilendirme ve empati yaratma hedeflerine odaklandı.

Protokol ziyareti ve sempozyum çalışmaları:

Protokol üyeleri sergiyi tek tek gezerek eserler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Programa paralel olarak Kızılay, Yeşilay ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan bilgilendirme stantları da ziyaret edildi; stantlardaki yürütülen çalışmalar hakkında protokol üyelerine bilgiler aktarıldı.

Sempozyum, bağımlılıkla mücadelede bilimsel, sosyal ve sanatsal yaklaşımları bir araya getiriyor ve iki gün boyunca sürecek oturumlarla devam edecek. Etkinlik, yerel aktörlerle öğrenci üretiminin buluştuğu bir platform olarak dikkat çekti.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN "KONTROL SENDE" ÖĞRENCİ AFİŞ SERGİSİ, I. ULUSLARARASI BAĞIMLILIĞA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU KAPSAMINDA KAPILARINI AÇTI.