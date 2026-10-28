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şenay gürler: antalyalı izleyicinin ilgisi festivalin en dikkat çeken yanı

Şenay Gürler, 63. Altın Portakal'da gösterimlere yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, yeni yönetmenleri ve kadın sinemacılara dair umutlarını paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

şenay gürler: antalyalı izleyicinin ilgisi festivalin en dikkat çeken yanı

Şenay Gürler festivalde:

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejine katılan ve gösterimleri takip eden oyuncu Şenay Gürler, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada festival atmosferinden ve seyirci ilgisinden söz etti.

Gürler, festival kapsamında günde üç-dört film izlemeye çalıştığını belirterek, hem Türk yapımlarına hem de bazı yabancı filmlere ilgi gösterdiğini aktardı. İzlediği yapımlar arasında Meksika yapımı "Sinekler" filmini beğendiğini dile getirdi.

Seyirci ilgisi:

Seyircinin gösterimlere yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Gürler, salonlara yer bulmanın zorlaştığını ifade etti. Sözlerinin bir bölümünde, "İçeri girdiğimizde yer bulmak bile büyük zorluk" olduğuna dikkat çekti ve Antalyalıların festivale olan ilgisini övdü.

Gürler, festivalin 63. kez düzenleniyor olmasının altını çizerek, bu uzun soluklu organizasyonun Türk sineması için taşıdığı değeri hatırlattı. Seyirci katılımının ve festivale gösterilen ilginin, yerli yapımların görünürlüğünü artırdığına dikkat çekti.

Yeni yönetmenler ve kadın sinema:

Festivaldeki yapımların niteliğine dair değerlendirmelerinde Gürler, kadınların çektiği filmlerin varlığını ve bunun önemini vurguladı: "Kadın yönetmenlerimizin çektiği filmlerin olması çok değerli". İlk filmini çeken yönetmenlere yer verilmesini, bu isimlerin geleceğin sinemacıları olma potansiyeli açısından önemli bulduğunu belirtti.

Türk sinemasının genel durumuna ilişkin olarak Gürler, bağımsız yapımlara yönelik ayrı bir umut taşıdığını söyledi. "Aslında Türk sineması bir kriz yaşıyor. Ama bağımsız filmleri daha başka bir yere koyuyorum" diyerek, yeni parlak yönetmenlerin geleceğine inandığını ve aklındaki isimler arasında kadın yönetmenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Gürler, festivallerin, yeni filmleri ve yönetmenleri keşfetmek için önemli mecralar olduğunu belirterek katılımını sürdüreceğini ve mümkün olduğunca gösterimleri izlemeye devam edeceğini aktardı.

ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NE KATILAN ÜNLÜ OYUNCU ŞENAY GÜRLER, SEYİRCİNİN...

ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NE KATILAN ÜNLÜ OYUNCU ŞENAY GÜRLER, SEYİRCİNİN İLGİSİNE DİKKAT ÇEKEREK, "İÇERİ GİRDİĞİMİZDE YER BULMAK BİLE BÜYÜK ZORLUK. ANTALYALILAR FESTİVALE İNANILMAZ İLGİLİ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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