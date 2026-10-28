Konya'da söz ve saz buluşması: 60. aşıklar bayramı coşkuyla sürüyor

Etkinlik ve katılımcılar:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya Kültür ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, Konya'nın Karatay ilçesinde devam ediyor. Organizasyona 25 şehir ve 5 ülkeden gelen toplam 60 aşık katıldı ve etkinlikler üç gün boyunca sürüyor.

Gündüz programlarında halk ozanları Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu; saz ve sözle aşıklık geleneğinin örnekleri sergilendi. Akşamları ise Karatay Gençlik Merkezi'ndeki programlarda geleneksel atışmalar, doğaçlama söyleyişler ve türküler izleyicilere sunularak kültürel bir şölen yaşatıldı.

Program kapsamında geleneksel aşık atışmalarının yanı sıra muamma geleneği de sürdürüldü. Seyircilere yöneltilen muammalar halkın katılımını artırdı ve etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Karatay başkanı kılca'nın vurguları:

Hasan Kılca açılış konuşmasında Konya'nın medeniyet birikimine ve aşıklık geleneğinin önemine dikkat çekti. Başkan Kılca, Konya ve Karatay'ı vefa kavramıyla tanımlayarak toplumların yalnızca taş yapılarla ayakta kalmayacağını, asıl gücün gönül mimarisinde olduğunu söyledi.

Kılca, aşıkların milletin yaşayan hafızası olduğunu belirterek Karacaoğlan, Köroğlu ve Aşık Veysel gibi isimlerin söz ve duygularının bu topraklarda nesiller boyunca yaşadığını; bunun sebebinin aşıkların sinesindeki aşk ateşi olduğunu ifade etti.

60 yıllık geçmişe atıf yapan Kılca, 1966'dan bu yana şehrin kültür ve sanat hayatının mihenk taşı olan organizasyonun 60. yılında tam 60 aşığı Konya'da ağırlamanın gururunu paylaştı ve katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Hayatını kaybeden halk ozanları da rahmet ve minnetle anıldı.

Sempozyum ve kapanış:

Prof. Dr. Ali Yakıcı ise Konya'nın bin yıldır aşıklık geleneğine ev sahipliği yapan önemli merkezlerden biri olduğunu vurguladı ve Başkan Kılca'nın geleneği yaşatma çabasına teşekkür etti. Yakıcı, belediyenin desteğinin aşıklık sanatına güç kattığını belirtti.

26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen 60. Konya Aşıklar Bayramı, etkinliklerin son günü olan 28 Ekim akşamı saat 20.00'de Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek final programıyla sona erecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve gönül coğrafyasından gelen halk ozanları son gün de saz ve sözle izleyicilerle buluşarak aşıklık geleneğinin önemli örneklerini sergileyecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, KARATAY BELEDİYESİ VE KONYA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 60. KONYA AŞIKLAR BAYRAMI, İKİNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM ETTİ.