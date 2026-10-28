Edremit'te sosyal paylaşım soruşturması: ortaokul öğretmeni tutuklandı

Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yürüttüğü sanal devriye çalışması sırasında BARYEK kullanıcı adıyla Instagram üzerinde herkese açık paylaşılan bir gönderinin suç unsuru içerdiğini değerlendirdi. Tespit edilen paylaşımın "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a Muhalefet" şüphesi doğurduğu bildirildi.

savcılığa bildirim ve adli süreç:

Durum, nöbetçi cumhuriyet savcılığına iletildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı; soruşturma kapsamında yasal prosedürler işletildi.

şüphelinin tespiti ve gözaltı işlemleri:

Yapılan çalışmalar sonucu paylaşımı gerçekleştiren sosyal medya hesabının, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan 48 yaşındaki F.Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayara el konuldu ve F.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından gerçekleştirilen emniyet ve savcılık sorgulamasının ardından şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILAN ORTAOKUL ÖĞRETMENİ TUTUKLANDI.