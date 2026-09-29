Dolar 48,9838 -0,01%
Euro 55,5661 -0,26%
Bist 12.473,67 -0,95%
Altın Gram 6.579,78 +0,23%
EUR/USD 1,1338 -0,31%
Brent Petrol 97,26 -0,58%
--°

Antalya'da karavan ve outdoor dünyası üçüncü kez büyük buluşmasına hazırlanıyor

Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz Fuarı, 7-11 Ekim'de ANFAŞ'ta; 40 bin ziyaretçiyi geçen organizasyon karavan, tiny house ve outdoor ürünleri sunacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Antalya'da karavan ve outdoor dünyası üçüncü kez büyük buluşmasına hazırlanıyor

fuarın kapsamı ve amaçları:

Antalya, 7-11 Ekim tarihlerinde karavan, kamp ve outdoor dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. JOJO Fuarcılık tarafından düzenlenen üçüncü Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz Fuarı, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde doğayla iç içe yaşamı benimseyenleri, sektör profesyonellerini ve yeni yaşam alternatiflerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri buluşturacak. Geçen yıl düzenlenen organizasyonun 40 bin ziyaretçi çekmesi, bu yılki etkinliğin sektör için taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

sergilenecek ürünler ve katılımcı profili:

Beş gün sürecek fuarda motokaravan ve çekme karavan modellerinin yanı sıra karavan yan sanayi, tiny house ve modüler ev çözümleri, kamp donanımları, outdoor giyim ve ekipmanları yer alacak. Ayrıca arazi araçları, otomobil modelleri, motosikletler, tekneler ile avcılık ve balıkçılık malzemeleri ve doğa-su sporlarına yönelik ürünler de ziyaretçilere sunulacak. Bu çeşitlilik, üretici, distribütör, satıcı ve tüketicilerin doğrudan temas kurmasına ve ticari iş birlikleri geliştirmesine imkan tanıyacak.

Caravanport Antalya yeni model ve teknolojilerin tanıtıldığı bir platform işlevi görürken, Hobbyport Akdeniz tarafı kamp, outdoor, spor ve farklı hobi alanlarını ön plana çıkararak ziyaretçilere aktif yaşam kültürünü deneyimleme fırsatı veriyor. Organizasyon, karavan ve kamp kültürüne yönelik artan ilgi ile alternatif tatil anlayışlarının yaygınlaşmasının doğrudan bir yansıması niteliğinde.

Fuarın ziyaret saatleri de duyuruldu: 7-10 Ekim tarihlerinde 11.00-20.00, 11 Ekim Pazar günü ise 11.00-19.00 arasında kapılar açık olacak. Katılımcılar ve meraklılar, bu zaman dilimleri içinde yeni ürünleri görme ve sektör profesyonelleriyle iletişim kurma imkanı bulacak.

KARAVAN, KAMP, TİNY HOUSE, DENİZ ARAÇLARI, MOTOSİKLET, OTOMOTİV VE OUTDOOR SEKTÖRLERİNİ BİR ARAYA...

KARAVAN, KAMP, TİNY HOUSE, DENİZ ARAÇLARI, MOTOSİKLET, OTOMOTİV VE OUTDOOR SEKTÖRLERİNİ BİR ARAYA GETİREN 3’ÜNCÜ CARAVANPORT ANTALYA VE HOBBYPORT AKDENİZ FUARI, 7-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ANFAŞ FUAR MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyaz pusula ile sahada: Sadıkoğlu'na ilgi artıyor
images

Besler döngüsel bereketle 2025 sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı
images

Turnaçayırı projesiyle 24 bin 574 dekar arazi sulamaya kavuşacak
images

Kayseri sanayi odası ortak akılla yeni döneme hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Schipkau'da 365 metrelik türbin enerji geleceğine yeni bir sınır çizdi

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı

Kütahya'da mahalleleri hareketlendiren akşam buluşmaları

Sırakapılar’da kente nefes aldıracak çevreci ve sosyal otopark projesi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan