Beyaz pusula ile sahada: Sadıkoğlu'na ilgi artıyor

Saha çalışmaları yoğunlaştı

1 Ekim'de gerçekleştirilecek Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine kısa bir süre kala, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu saha programlarını hızlandırdı. Günlerdir kent merkezi, sanayi bölgeleri, çarşılar ve ilçelerde üyelerle buluşan Sadıkoğlu, sekiz yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları ve yeni dönem projelerini detaylı biçimde anlatıyor.

Üyelerden doğrudan destek

Ziyaretlerde oda üyeleri Sadıkoğlu'na desteğini açıkça ifade ediyor; pek çok üye yeni dönemde de görevine devam etmesini istediklerini dile getiriyor. Sadıkoğlu, görüşmelerde üyelerin beklenti ve taleplerini dinleyerek yapılan çalışmaları raporluyor ve önümüzdeki dönemin önceliklerini şeffaf şekilde paylaşıyor.

Üye olmayanlardan da ilgi

Saha programlarında dikkat çeken bir başka nokta, Sadıkoğlu'na gösterilen ilginin yalnızca oda üyeleriyle sınırlı kalmaması. Ziyaret güzergahlarında karşılaşılan vatandaşlar da sohbetlere katılıyor, adayla görüş alışverişinde bulunuyor. Sadıkoğlu bu durumu, üyelerin geleceğini kentle bütünleştiren bir anlayışın sonucu olarak değerlendiriyor: Biz üyemizin geleceğiyle Malatya'nın geleceğini hiçbir zaman birbirinden ayırmadık.

Beyaz pusula: güven ve birliktelik

Sadıkoğlu ve ekibinin seçim kampanyasının simgesi olan beyaz pusula, kampanyada güven ve birliktelik mesajını öne çıkarıyor. Aday daha önce beyaz rengin, geçmiş sekiz yılda oluşturdukları güveni, birlikteliği ve yeni dönem hedeflerini temsil ettiğini açıklamıştı. Bu simge, saha iletişiminde ve mesajlaşmalarda sıkça kullanılıyor.

Seçim sürecine dair Sadıkoğlu'nun vurgusu, son kararı verecek olanın MTSO üyeleri olduğu yönünde. Sadıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Biz sözümüzü söyledik, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı üyelerimize anlattık. Şimdi söz üyemizde. 1 Ekim'de ortaya çıkacak iradeye saygımız sonsuz. Biz üyelerimize güveniyoruz, Malatya'mıza güveniyoruz.

SADIKOĞLU’NA SAHADA YOĞUN İLGİ VAR