Arakan'da sivil alanlara yönelik hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti

Arakan'da hava saldırısı sonrası can kaybı

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı. Saldırılar, Kyauktaw kasabasındaki pazar, okullar ve yerleşim bölgelerine yöneldi.

Saldırının sahadaki etkileri:

Yerel yetkililer ve sağlık kaynakları saldırıların yoğun nüfuslu alanları hedef aldığına dikkat çekti. Olay, bölgedeki sivil yaşamı doğrudan etkiledi ve acil sağlık müdahalelerine ihtiyaç doğurdu.

Taraflardan gelen tepkiler:

Arakan Ordusu Sözcüsü Khine Thu Kha, "Myanmar ordusu hava saldırılarıyla yoğun nüfuslu pazarları, okulları, sivilleri ve yerleşim yerlerini kastlı olarak hedef aldı" dedi ve Arakan Ordusu'nun "sivillerin bombalanmasından sorumlu ordu ve diğer unsurlara karşılık vermek için elindeki tüm imkanları kullanacağını" belirtti.

Myanmar hükümetinden saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce Myanmar ordusu, sivillerin zarar görmesini önlemek için "azami özen gösterdiğini" savunmuştu.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde pazar, okul ve yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti, en az 58 kişi yaralandı.