Aracın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı
Trabzon'un Araklı ilçesi Trabzon Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın motor bölümüne giren yavru kedi, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
durumu fark edenlerin müdahalesi:
Olay, trafikte kısa süreliğine duran bir aracın altına yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedinin girmesiyle başladı. Çevredeki vatandaşlar, kedinin aracın altından çıkmadığını görünce sürücüyü uyardı. Sürücü araçtaki hareketi durdurarak kontrol yapılmasını sağladı.
kurtarma çalışması ve sonuç:
Yapılan kontrolde yavru kedinin motor bölümü ile alt koruma muhafazası arasına sıkıştığı tespit edildi. Çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucunda kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.
VATANDAŞLARIN UYARISI ÜZERİNE ARAÇ DURDURULARAK YAVRU KEDİYİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI. YAPILAN KONTROLDE KEDİNİN ARACIN MOTOR BÖLÜMÜ İLE ALT KORUMA MUHAFAZASI ARASINA SIKIŞTIĞI FARK EDİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!