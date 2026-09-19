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Ardahan’da 19 Eylül gaziler günü töreniyle anıldı

Ardahan’da 19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk büstüne çelenk sunumu ve Yener Göydemir’in konuşmasıyla; protokol, gaziler ve vatandaşlarca kutlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ardahan’da 19 Eylül gaziler günü töreniyle anıldı

Tören detayları:

Ardahan’da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda gazilere duyulan minnet ve şükran dile getirildi.

Etkinlikler, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Gün boyu süren program kapsamında konuşmalar yapıldı ve katılımcılara yönelik anma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Göydemir'in konuşması:

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir yaptığı konuşmada, bugünün gururunu yaşadıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

’’Gazilik; İstikbal ve mevcudiyetini Türklüğe adayarak canından vazgeçmeyi göze alanların göğsüne, tarihin taktığı görünmez şeref madalyasıdır. Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan abideleri, Türk vatanseverliğinin ve fedakarlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir. Vatanımız uğruna mücadele etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizin hatırası, milletimizin gönlünde ebediyen canlı kalacaktır. Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Bu mukaddes emaneti, hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere, guru duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur’’ dedi.

Protokol ve katılım:

Törene; Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Tugay Komutan vekili P. Alb. Erdal Şahin, Belediye Başkan vekili Ercan Yıldırım, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, gazilere yönelik saygı duruşu ve anma etkinlikleriyle son buldu; kentte düzenlenen organizasyonlar, halkın yoğun ilgisiyle devam etti.

ARDAHAN&#039;DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI. (KARİP CANKAN - OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI. (KARİP CANKAN - OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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