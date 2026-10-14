Arkadaşlığın izini süren romanla: Defne Suman Nilüfer'de

Nilüfer'de edebi buluşma

Nilüfer Belediyesi tarafından sürdürülen Edebi Kazılar söyleşileri yeni dönemine devam ederken bu ayın konuğu yazar Defne Suman oldu. Etkinlik, Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleşti ve moderatörlüğünü Çağlayan Erendağ üstlendi.

Söyleşide Suman, geçen yıl Kasım ayında yayımlanan romanı Rüyaya Benzer ile yazarlık sürecine dair gözlemlerini ve kişisel yolculuğunu okurlarla paylaştı. Katılımcılarla gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından Suman kitaplarını imzaladı.

yazarlık serüveni ve başlangıç:

Yazarlığın çocukluktan beri hayatında olduğunu belirten Suman, başlangıçta yalnızca bir okur olmanın verdiği çekinceden söz etti. Yoga pratiğinin içsel cesaretini güçlendirmesinde etkili olduğunu söyleyen yazar, bu sayede yazma eylemine başladığını aktardı. Erendağ ile yolunun kesişmesi ve blogunda yayımladığı yazıların toparlanıp yayınevine sunulması sürecin dönüm noktası oldu.

Suman, yazma sürecini anlattığı bölümde editör- yazar ilişkisinin önemine vurgu yaptı ve ilk editörlüğü yapan Çağlayan Erendağ'ın katkılarını dile getirdi. Bu buluşmanın ardından yazarlık pratiğinin somutlaşmaya başladığını ifade etti.

rüyaya benzer ve arkadaşlık teması:

Rüyaya Benzer, anlatıcıya göre 1990'lı yıllarda geçen bir dostluk romanı. Suman kitabını, o dönemi birlikte yaşadığı dostlarına adadığını belirtti ve eserin odağını genç bir arkadaş grubuna yerleştirdiğini anlattı. Yaş ilerledikçe arkadaşlığın kıymetinin daha iyi anlaşıldığını ve bu ilişkinin hayatın içinde nasıl dayanaklı kaldığını romanında göstermeyi amaçladığını söyledi.

Kitabı yazarken kişisel deneyimle kurmacanın iç içe geçtiğini, bunun yazım sürecini hem zenginleştirdiğini hem de zorlaştırdığını dile getirdi. Bilinmeyen bir dünyayı kurgulamanın karakter ve olay örgüsü oluştururken beklenmedik kolaylıklar sağladığını, buna karşın kendi yaşadığı dönemi yazarken gerçeklerle hayalin birbirine yaklaşmasının ekstra emek gerektirdiğini aktardı.

Söyleşi boyunca Suman, okuma ve yazma pratiğinin birbirini beslediğini, edebiyatın kişisel hatırlama ve anlamlandırma süreçlerinde oynadığı rolü örneklerle anlattı. Katılımcıların sorularına verdiği yanıtlar, kitabın arka planına dair ayrıntılar ve yazarın yaklaşımı üzerine düşünceler sundu.

Etkinlik, Suman'ın kitaplarını imzalaması ve katılımcılarla kısa sohbetler yapmasıyla son buldu. Nilüfer'deki bu tür söyleşilerin yazar-okur ilişkisini güçlendirdiği ve yerel kültür yaşamına katkı sağladığı gözlemlendi.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ EDEBİ KAZILAR SÖYLEŞİSİNİN KONUĞU DEFNE SUMAN OLDU. SUMAN, KENDİ GENÇLİĞİNDEN İLHAM ALDIĞI ROMANININ YAZIM SÜRECİNİ PAYLAŞARAK, "İŞ KURMACA VE KARAKTER İNŞASINA GELDİĞİNDE BİLMEDİĞİM BİR DÜNYAYI YAZMANIN DAHA KOLAY OLDUĞUNU ANLADIM" DEDİ.