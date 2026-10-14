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Boğazdan gelen kara bulutlar İstanbul’u gündüz ortasında kararttı

İstanbul’da dün gece başlayan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı; Boğaz üzerinden kente giren kara bulutların görüntüleri havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Boğazdan gelen kara bulutlar İstanbul’u gündüz ortasında kararttı

boğazdan kente giren yağmur bulutlarının havadan görüntüleri

İstanbul’da dün gece başlayan yağmur, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, birçok ilçede etkili oldu.

bulutların geliş süreci:

Havadan kaydedilen görüntülerde, yağış öncesinde kentin üzerini kaplayan kara bulutların gündüz saatlerinde havanın aniden kararmasına neden olduğu görülüyor. Yağmur yüklü yoğun bulut tabakası, İstanbul Boğazı üzerinden kente giriş yaptı.

görüntülerin kaydı ve etkisi:

Görüntüler, bulutların Boğaz’dan kente ilerleyişini saniye saniye aktarıyor; kısa sürede örtünen gökyüzü nedeniyle kentte ışık koşulları değişti ve sağanak yer yer etkisini sürdürdü.

AFS-SB

İstanbul’da hava karardı yağmur bulutlarının girişi böyle görüntülendi

İstanbul’da hava karardı yağmur bulutlarının girişi böyle görüntülendi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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