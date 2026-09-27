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Başkan ve işadamı aynı karede: Yüksel Yıldırım'dan ulusa sesleniş sinyali

Yüksel Yıldırım, işadamı ve başkan kimliklerinin uyumlu hale geldiğini söyledi; önümüzdeki hafta başında Samsunspor taraftarına bir ulusa sesleniş videosu ile seslenecek.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 01:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başkan ve işadamı aynı karede: Yüksel Yıldırım'dan ulusa sesleniş sinyali

paylaşımın içeriği:

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un sahibi ve başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından kendisiyle el sıkıştığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımın açıklamasında Yıldırım, 'Nihayet bu gece yapılan son görüşmeden iyi haber çıktı!' ifadelerine yer vererek işadamı kimliği ile başkan kimliğinin uzun görüşmeler sonunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

ligdeki tablo ve gelen tepkiler:

Kulüp, ligde dört maçtır mağlubiyet yaşadığı ve milli araya küme düşme potasında girdiği bir dönemde bu açıklamayla gündeme geldi. Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı; yorum ve paylaşımlar taraftarlar arasında dikkat çekti.

yeni dönem ilanı ve beklenti:

Başkan Yıldırım, yeni bir dönemin başladığını belirterek önümüzdeki hafta başında taraftara ulusa sesleniş videosu ile resmi duyuru yapacağını açıkladı. Kulüp çevreleri ve taraftarlar, söz konusu videonun içeriği ve yapılacak duyurular için paylaşımı yakından takip ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR&#039;UN SAHİBİ VE BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, İŞADAMI KİMLİĞİ...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR'UN SAHİBİ VE BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, İŞADAMI KİMLİĞİ İLE BAŞKAN KİMLİĞİNİN ANLAŞMAYA VARDIĞINI, KISA SÜREDE ULUSA SESLENİŞ VİDEOSU YAYINLAYACAĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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