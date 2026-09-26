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Alanyaspor dar alanda tempo ve koordinasyonla Erzurumspor maçına hazırlanıyor

Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde pas, koordinasyon ve dar alanda turnuva çalışmalarıyla Erzurumspor FK maçına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor dar alanda tempo ve koordinasyonla Erzurumspor maçına hazırlanıyor

Antrenman başlangıcı ve genel yapı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Erzurumspor FK sınavı öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzendi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, ilk etapta dinamizmi artırmaya yönelik ısınma hareketleriyle açıldı. Antrenmanın devamında takım, pas ve koordinasyon odaklı bölümler uyguladı; oyuncular kısa devreli, hızlı tempo gerektiren pasajlar üzerinde yoğunlaştı. İdman, dar alanda düzenlenen turnuva formatıyla sonlandırıldı ve takım içi rekabet koşulları test edildi.

Hazırlık takvimi ve amaç:

Corendon Alanyaspor, söz konusu antrenmanları benzer içerikle sürdürecek ve Erzurumspor FK karşılaşmasına hazırlıklarını tesislerdeki çalışmalara bağlayacak. Teknik ekip, özellikle pas organizasyonu ve dar alan hücum savunma dengesini geliştirmeye odaklandı; oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması hedefleniyor.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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