Alanyaspor dar alanda tempo ve koordinasyonla Erzurumspor maçına hazırlanıyor

Antrenman başlangıcı ve genel yapı:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Erzurumspor FK sınavı öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzendi.
Antrenmanın içeriği:
Çalışma, ilk etapta dinamizmi artırmaya yönelik ısınma hareketleriyle açıldı. Antrenmanın devamında takım, pas ve koordinasyon odaklı bölümler uyguladı; oyuncular kısa devreli, hızlı tempo gerektiren pasajlar üzerinde yoğunlaştı. İdman, dar alanda düzenlenen turnuva formatıyla sonlandırıldı ve takım içi rekabet koşulları test edildi.
Hazırlık takvimi ve amaç:
Corendon Alanyaspor, söz konusu antrenmanları benzer içerikle sürdürecek ve Erzurumspor FK karşılaşmasına hazırlıklarını tesislerdeki çalışmalara bağlayacak. Teknik ekip, özellikle pas organizasyonu ve dar alan hücum savunma dengesini geliştirmeye odaklandı; oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması hedefleniyor.
CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
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