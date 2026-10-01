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Beun Teknofest Güneydoğu'da yerel teknoloji projeleriyle dikkat çekti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da A11 standıyla projelerini sergiledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Beun Teknofest Güneydoğu'da yerel teknoloji projeleriyle dikkat çekti

Beun, TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji vitrini kurdu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Güneydoğu etapında eğitim, araştırma ve yenilikçi projelerini ziyaretçilere sundu. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde GAP Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte üniversite A11 numaralı standıyla yer aldı ve katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Stand organizasyonu ve ziyaretçi ilgisi:

BEUN standını; Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Zonguldak Teknopark akademisyenleri, Teknoloji Takımlarından ZBEÜ OVAT üyeleri ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri temsil etti. Ziyaretçiler üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitim imkanları, nitelikli AR-GE altyapısı ve teknoloji odaklı projeleri hakkında detaylı bilgilendirildi. Standı gezen katılımcılar öğrencilerin geliştirdiği yerli teknoloji projelerini yakından inceleme ve ekiplerle doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

ZBEÜ OVAT ve otonom araç projesi:

Standta BEUN'un TEKNOFEST'te elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar sergilendi; özellikle ZBEÜ OVAT Takımı öne çıktı. Takımın mühendislik öğrencileri, tasarlayıp geliştirdikleri ve ödülle taçlandırılan yenilikçi otonom araç projesini uygulamalı gösterimlerle ziyaretçilere tanıttı. Proje, öğrencilerin mühendislik, yazılım ve otonom sistemler alanındaki becerilerini sergiledi ve yoğun alkış aldı.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy festivalle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Tarihin ve medeniyetin filizlendiği kadim topraklar Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, ülkemizin tam bağımsız teknoloji hamlesini tüm dünyaya duyurduğu önemli bir buluşma noktasıdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize katkı sunan bu devasa organizasyonun paydaşı olmaktan ve standımızla teknoloji tutkunlarıyla buluşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz mühendislikten yazılıma, yapay zekâdan otonom sistemlere kadar pek çok alanda geliştirdikleri projelerle potansiyellerini ortaya koymakta; ürettikleri yerli teknolojilerle üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Gençlerimize bu ufku kazandıran ve bu büyük organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen başta TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olmak üzere tüm TEKNOFEST ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Standımıza yoğun ilgi gösteren değerli ziyaretçilerimize ve üniversitemizi Şanlıurfa’da başarıyla temsil eden kıymetli akademisyenlerimiz ile sevgili öğrencilerimize de yürekten teşekkür ediyorum."

BEUN, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALDI

BEUN, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’DA YERİNİ ALDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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