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Tavas'ta temizlik seferberliği: filo yeni zemin süpürücüyle güçleniyor

Tavas Belediyesi, güçlü vakum ve yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni zemin süpürme aracıyla dar sokaklarda temizlik hızını ve etkinliğini artırıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Tavas'ta temizlik seferberliği: filo yeni zemin süpürücüyle güçleniyor

tavas belediyesi filosuna yeni zemin süpürücü kattı

Tavas Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarını daha hızlı ve etkin yürütmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan yeni zemin süpürme aracı, cadde, sokak, meydan ve ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere göreve başladı.

araç özellikleri:

Yeni aracın öne çıkan özellikleri arasında güçlü vakum sistemi, yüksek manevra kabiliyeti ve toz oluşumunu azaltan ileri teknoloji bulunuyor. Bu donanım, özellikle dar sokaklarda ve ulaşılması güç alanlarda temizlik ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştıracak ve temizlik operasyonlarının etkinliğini artıracak.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Daha temiz ve yaşanabilir bir Tavas için çalıştıklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, şöyle konuştu:

"İlçemizin temizliği ve hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla araç filomuza yeni bir araç daha kazandırdık. Süpürme Aracımız ile cadde, sokak, meydan ve ortak kullanım alanlarımızda temizlik çalışmalarımızı daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Güçlü vakum sistemi, yüksek manevra kabiliyeti ve toz oluşumunu azaltan teknolojisiyle yeni aracımız, özellikle dar sokaklarda ve ulaşılması güç alanlarda temizlik ekiplerimizin çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Tavas için çalışmaya ve belediyemizin hizmet kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Yeni aracımız ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Tavas Belediyesi, bu yatırımın vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasına katkı sunacağını vurguladı ve hizmet kapasitesini artırma hedefiyle benzer yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

TAVAS BELEDİYESİ, İLÇENİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI DAHA HIZLI VE ETKİN YÜRÜTMEK AMACIYLA ARAÇ...

TAVAS BELEDİYESİ, İLÇENİN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI DAHA HIZLI VE ETKİN YÜRÜTMEK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN YENİ ZEMİN SÜPÜRME ARACI, DAR SOKAKLARDA VE ULAŞILMASI GÜÇ ALANLARDA ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLAYACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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