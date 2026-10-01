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Tarih sahnesinde ders: Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı derslik oldu

TOGÜ öğrencileri şehir ve kültür dersini Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda işleyerek kentteki tasavvuf mirasını ve yöresel mutfağı yerinde tanıdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tarih sahnesinde ders: Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı derslik oldu

Tarih sahnesinde ders: Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı derslik oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, şehir ve kültür dersi kapsamında sınıfın dışına çıkarak kentin tarihî mekânlarında eğitim aldı. Dersin bu haftaki oturumu, öğrencilere kentin kültürel mirasını yerinde gözlemleme imkânı sundu.

Sahada eğitim ve tasavvuf mirası:

Program çerçevesinde ilk durak Tokat Mevlevihanesi oldu. Öğrenciler, mevlevihanede gerçekleştirilen derste kentin tasavvuf kültürü ve manevi mirası hakkında bilgilendirildi. Ders sırasında öğrencilerle birlikte olan akademik kadro arasında Doç. Dr. Edip Uzundal, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Gazi Gökçe, Ali Bal ve Ahmet Sefa Kesler yer aldı; böylece teorik bilgiler tarihî ortamla doğrudan ilişkilendirildi.

Osman Paşa Konağı'nda gastronomi deneyimi:

Programın ikinci aşaması Osman Paşa Konağı'nda sürdü. Burada öğrenciler, Tokat mutfağına özgü lezzetleri deneyimleyerek kentin gastronomik değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu. Tarihî yapı içinde yapılan uygulamalı gözlemler, kültürel öğelerin günlük yaşam ve mutfakla nasıl iç içe geçtiğini göstermeyi hedefledi.

Bu tür saha çalışmaları, şehir kültürü dersinin içeriklerini somut örneklerle pekiştirirken öğrencilerin mekân okuma becerilerini ve kültürel mirasa ilişkin farkındalıklarını artırıyor. TOGÜ'nün uygulamalı yaklaşımla gerçekleştirdiği bu ders, tarihî, kültürel ve gastronomik değerlerin bütüncül bir şekilde ele alınmasına olanak tanıdı.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ŞEHİR VE KÜLTÜR DERSİNİ TOKAT MEVLEVİHANESİ VE OSMAN...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ŞEHİR VE KÜLTÜR DERSİNİ TOKAT MEVLEVİHANESİ VE OSMAN PAŞA KONAĞI'NDA İŞLEYEREK KENTİN TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜ VE YÖRESEL MUTFAĞINI YERİNDE TANIDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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