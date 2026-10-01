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Bingöl fidanlığında 18 türle bölgeye yıllık üç milyon fidan kapasitesi

Bingöl fidanlığı 72 dönümde 18 tür üretiyor; yıllık 3 milyon kapasiteye sahip tesiste 2026 için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl fidanlığında 18 türle bölgeye yıllık üç milyon fidan kapasitesi

Bingöl orman fidanlık şefliği üretimi yerinde incelendi

Bingöl Orman Fidanlık Şefliği, 72 dönümlük tesisinde 18 farklı türde fidan üretimi gerçekleştiriyor. Yıllık 3 milyon fidan kapasitesine sahip tesiste, 2026 yılı için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı. Vali Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, fidanlıkta yürütülen üretim ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

üretim çeşitliliği ve saha büyüklüğü:

2012 yılından bu yana faaliyette olan fidanlık, 72 dönümlük alanda Toros sediri, sarıçam, karaçam, ardıç, selvi ve badem başta olmak üzere toplam 18 tür fidanın üretimini gerçekleştiriyor. Tesisin kapasitesi, planlama ve sezonluk üretim hedefleriyle birlikte bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına esnek destek sağlıyor.

aşı çalışmaları ve bölgesel dağıtım:

Fidanlıkta ceviz, badem, mavi servi ve leylandi türleri üzerinde aşılama çalışmaları da sürdürülüyor; bu sayede hem tür çeşitliliği hem de dayanıklılık hedefleniyor. Üretilen fidanlar başta Elazığ, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin farklı illerine gönderilerek bölgedeki yeşillendirme ve ormanlaştırma projelerine katkı sağlanıyor.

Vali Cahit Çelik, inceleme sırasında üretim sahalarını gezerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlarla bir araya geldi. Fidanlık, teknik üretim kapasitesi ve sürdürülebilir uygulamalarıyla bölgesel ekolojik hedeflere destek vermeye devam ediyor.

BİNGÖL’DE 72 DÖNÜMLÜK FİDANLIKTA 18 FARKLI TÜRDE ÜRETİM YAPILIYOR

BİNGÖL’DE 72 DÖNÜMLÜK FİDANLIKTA 18 FARKLI TÜRDE ÜRETİM YAPILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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