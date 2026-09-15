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Burhaniye esnafından yeni jandarma komutanına nezaket ziyareti

Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, göreve yeni başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu'yu makamında ziyaret ederek esnaf gündemi ve işbirliğini görüştü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Burhaniye esnafından yeni jandarma komutanına nezaket ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz ay göreve başlayan Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçuya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Topçu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette komutan Topçu, konuklarını kabul ederken ikramlarda bulundu ve karşılıklı sohbet ortamı sağlandı. Görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti ve ziyaretçiler ile komutan arasında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı.

görüş alışverişi ve beklentiler:

Oda Başkanı Hasan Bayram, ziyarette Burhaniye ve esnafın öncelikli konularının ele alındığını belirtti. Bayram, yapılan sohbetin sıcak ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, esnafların talepleri ile güvenlik ve işleyişe dair önerilerin paylaşıldığını ifade etti.

Ziyaret, yeni görev döneminin yerel paydaşlarla kurulan ilk temaslarından biri olarak kayda geçti. Taraflar, ilerleyen dönemde iletişimin sürdürülmesi ve esnaf ile kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

KOMUTAN VE ZİYARETÇİLERİ

KOMUTAN VE ZİYARETÇİLERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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