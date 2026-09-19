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Bursa'da mesleki eğitim köprüsü kuruldu: Demirtaşpaşa MTAL ve Budapeşte heyeti bir araya geldi

Demirtaşpaşa MTAL, Budapeşte'den gelen eğitim heyetini ağırladı; atölye ve laboratuvarlar tanıtıldı, ortak mesleki eğitim fırsatları konuşuldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bursa'da mesleki eğitim köprüsü kuruldu: Demirtaşpaşa MTAL ve Budapeşte heyeti bir araya geldi

Bursa'da mesleki eğitim köprüsü kuruldu: Demirtaşpaşa MTAL ve Budapeşte heyeti bir araya geldi

Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası mesleki eğitim iş birliklerini güçlendirme hedefiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den gelen heyeti ağırladı. Ziyarette okulun eğitim ortamları ayrıntılı biçimde incelendi, atölye ve laboratuvarlarda uygulanan yöntemler paylaşıldı.

Karşılıklı gözlem ve bilgi paylaşımı:

Konuk heyet, Budapesti Mszaki SZC jpesti Két Tantsi Nyelv Mszaki Technikum okulunun yöneticilerinden oluştu. Görüşmeler sırasında her iki taraf da mevcut eğitim uygulamalarını anlattı; mesleki eğitim programları, atölye donanımı ve laboratuvar altyapısı hakkında teknik ve pedagojik değerlendirmeler yapıldı.

İş birliği olanaklarının değerlendirilmesi:

Ziyaretin odak noktalarından biri, iki okul arasında sürdürülebilir ortak projelerin tespit edilmesiydi. Katılımcılar, öğrenci ve öğretmen değişimi, ortak eğitim modülleri ile uygulamalı atölye çalışmaları gibi iş birliği modellerini ele aldı. Okul yönetimi, bu tür buluşmaların uzun vadeli deneyim paylaşımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Program çerçevesinde misafirlere ayrıca Bursa'nın tarihî ve kültürel değerleri tanıtıldı. Kent turu ve kültürel geziler, heyetin yerel mirası yakından tanımasına olanak sağladı ve eğitimin toplumsal bağlamının kuvvetlendirilmesine yardımcı oldu.

Okul yetkilileri, yapılan görüşmelerin, farklı ülkelerdeki mesleki eğitim uygulamalarını tanımaya ve eğitim alanında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmeye katkıda bulunmasını amaçladığını belirtti. Bu tür uluslararası ziyaretlerin, hem öğretim kalitesinin hem de öğrencilerin mesleki yeterliklerinin artırılmasında önemli rol oynayacağı değerlendiriliyor.

DEMİRTAŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİNİ...

DEMİRTAŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MACARİSTAN’DAN GELEN EĞİTİM HEYETİNİ AĞIRLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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