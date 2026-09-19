sanko öğrencilerinden uluslararası düzeyde koroner koruma sunumu

SANKO Üniversitesi'nden uluslararası sunum başarısı:

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından dokuz yıl önce başlatılan, koroner arter hastalığından birincil korunmaya odaklı uzun dönem araştırmanın sonuçları, Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde seçilerek sunuldu. Araştırmayı yöneten ekipte yer alan Prof. Dr. Özlem Soran başkanlığında yürütülen çalışmanın sunumunu, Tıp Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi Songül Merve Güven gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı ve kongre seçimi:

Uzun soluklu tasarımıyla dikkat çeken çalışma, koroner arter hastalığının birincil korunmasına yönelik yöntemlerin uzun dönem etkinliğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Sunumun kabul edilmesi, araştırmanın bilimsel niteliğinin uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor; çünkü kongreye gönderilen çalışmaların yaklaşık %30'u sunuma kabul ediliyor. Bu yıl kongre, ağustos sonunda Almanya'nın Münih kentinde, 170 ülkeden gelen ve 33 binin üzerinde katılımcının takip ettiği geniş bir platformda gerçekleştirildi.

Eğitim vizyonu ve öğrencilerin rolü:

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrencilerin erken dönemde bilimsel araştırma süreçlerine dahil olmasının akademik gelişimlerini güçlendirdiğini vurgulayarak, çalışmanın eğitim programına sağladığı katkı nedeniyle proje ekibini ve öğrencileri tebrik etti. Rektör Dağlı, bu tür deneyimlerin öğrencilerin akademik bakış açılarını ve araştırma kültürünü geliştirdiğini belirtti.

Çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Özlem Soran ise programın hedefinin öğrencilerin öğrenme süreçlerini üretkenlikle buluşturmak olduğunu; genç hekim adaylarının, tıp eğitimi sürerken uluslararası bir kongrede araştırma sunmalarının eğitim anlayışının kilit unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Soran, önceki yıllarda benzer bir sunumu ilk kez yedi yıl önce bir öğrencinin yaptığını, ardından akademik çıtayı daha da yükselttiklerini söyledi.

Toplum sağlığı açısından önem ve erişim:

Prof. Dr. Soran koroner arter hastalığının toplum sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Son yirmi beş yılda tedavide ilerlemeler kaydedilse de, ülkemizde koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin kronik hastalıklara bağlı ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını vurguladı ve bu nedenle maliyeti düşük, etkili korunma metotlarının önemine işaret etti. SANKO Üniversitesi'nin geliştirdiği yöntemin hem eğitim hem de koruyucu sağlık açısından çift yönlü kazanımlar sağladığını belirtti.

Çalışmanın ayrıntılarına Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi; Prof. Dr. Soran, emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti ve öğrencilerin akademik üretkenliğini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖR DANIŞMANI VE ABD PİTTSBURGH ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞR. ÜYESİ PROF. DR. ÖZLEM SORAN BAŞKANLIĞINDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DOKUZ YIL ÖNCE BAŞLATILAN KORONER ARTER HASTALIĞINDAN BİRİNCİL KORUMA İÇERİKLİ ÇALIŞMANIN UZUN DÖNEM SONUÇLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA, AVRUPA KARDİYOLOJİ KONGRESİNDE SUNUMA SEÇİLEREK, TIP FAKÜLTESİ BEŞİNCİ SINIF ÖĞENCİSİ SONGÜL MERVE GÜVEN TARAFINDAN SUNULDU.