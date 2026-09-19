Osmaneli'nde gaziler onurla anıldı

Osmaneli'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve gün boyunca devam etti. Törene Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı ve anma konuşmaları:

Protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Osmaneli İlkokulu'ndan öğretmen Tuğba Küçük, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrenciler de hazırladıkları şiirleri seslendirerek Gaziler Günü'nün önemine dikkat çekti.

Gazilerle bir araya gelme ve minnet ifadesi:

Programın devamında Kaymakam Tahir Yılmaz ile ilçe protokolü, şehit aileleri ve kahraman gazilerimizle düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikler süresince, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakârlık gösteren gaziler saygı ve minnetle anıldı.

OSMANELİ’NDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR DÜZENLENDİ.