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Bursa'da tüp içinde gizlenen ses cihazı, av denetimlerini ortaya çıkardı

Doğa Koruma ekipleri Bursa genelinde yasa dışı avda kullanılan çok sayıda ses cihazı ele geçirdi; Yenişehir’de tüp içine gizlenmiş düzenek bulundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:28

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da tüp içinde gizlenen ses cihazı, av denetimlerini ortaya çıkardı

Bursa'da yürütülen denetimler ve ele geçirilen cihazlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avcılıkta kullanılan çok sayıda ses yayma cihazı tespit etti ve el konuldu. Denetimlerin amacı, yaban hayatını korumak ve avlanma kurallarına uyumu sağlamak olarak açıklandı.

Yenişehir'de tüp içinde kamufle edilmiş düzenek:

Yenişehir Karacaahmet mevkiinde yapılan incelemede, bıldırcın avı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen büyük bir mutfak tüpünün içine gizlenmiş ses yayma cihazı bulundu. Kamuflaj amacıyla tüpün içerisine yerleştirilen bu düzenek, ekiplerin dikkatinden kaçmadı ve düzenek birlikte alındı.

Diğer bölgeler ve yasal süreç:

Saha denetimleri sırasında ayrıca Nilüfer Akçalar, Mudanya Çekrice ve Yenişehir Karacaahmet bölgelerinde de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı kullanıldığı belirlenen ses cihazlarına el konuldu. İlgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, doğal yaşamın korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini vurguladı ve yasa dışı avcılıkla mücadelede toplumun da duyarlı olmasının önemine dikkat çekti.

YENİŞEHİR&#039;DE BÜYÜK MUTFAK TÜPÜNÜN İÇERİSİNE GİZLENEN SES CİHAZI İSE EKİPLERİN DİKKATİNDEN...

YENİŞEHİR'DE BÜYÜK MUTFAK TÜPÜNÜN İÇERİSİNE GİZLENEN SES CİHAZI İSE EKİPLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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