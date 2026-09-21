çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede

müstecip onbaşı'nın hikâyesi sinemaya uyarlanıyor

1891 yılında Bursa'nın Yenişehir ilçesi Orhaniye köyünde doğan Müstecip Onbaşı, Çanakkale Savaşları'ndaki tek kişilik müdahalesiyle tarihe geçti. Hayatını ve o kritik günü anlatan proje, 2022'de senaryolaştırıldı ve uzun metraj film olarak izleyiciyle buluşmak üzere hazırlanıyor.

olayın ayrıntıları:

Kaynaklara göre 30 Ekim 1915 sabahı Akbaş Şehitliği önlerinde Fransız Turkuaz denizaltısı hedef oldu. Müstecip Onbaşı'nın tek başına açtığı 7,5'luk top atışı sonucunda denizaltı teslim alındı ve gemideki 28 subay ve asker teslim oldu. Olay sırasında personelin ellerindeki gizli belgeleri imha etmeye fırsat bulamadığı; bu belgelerde Turkuaz'ın İngiliz E-20 denizaltısıyla buluşarak Çanakkale ve İstanbul'u bombalamaya yönelik planlarının yer aldığı aktarılıyor. Anlatılanlara göre E-20'nin de vurulmasıyla iki denizaltı etkisiz hale getirildi.

senaryo, yapım süreci ve anma:

Filmin senaryosunu, 22. Dönem Bursa Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu 2022 yılında kaleme aldı. Yönetmenliğini Oğuzhan Üral üstleniyor; eser, 90 dakikalık bir sinema filmine dönüştürülüyor ve hedef gösterim tarihi olarak 2027 yılının mart ayı planlanıyor.

Müstecip Onbaşı'nın gösterdiği kahramanlık sonrası Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından onbaşılık rütbesi verildiği ve kolundaki altın saatin hediye edildiği kaydediliyor. Ele geçirilen Turkuaz denizaltısına da Müstecip Onbaşı adı verilerek Osmanlı Donanması'na katıldığı belirtiliyor.

Toplam 9 yıl askerlik yaptıktan sonra köyüne dönen Müstecip Onbaşı, 1959 yılında doğduğu köyde vefat etti. Ayrıca, 15 Kasım 1915 tarihli ve Anafartalar Grup Komutanı Miralay Mustafa Kemal imzalı, 3. Kolordu 1. Şube 4045 sayılı takdirname ile ödüllendirildiği aktarılıyor.

Senaryoyu yazan Faruk Anbarcıoğlu, Çanakkale, Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerde vatan uğruna mücadele eden kahramanların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekiyor. Film projesi, yerel tarihin sinemada görünürlüğünü artırmayı ve Müstecip Onbaşı gibi isimleri geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Projenin önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanması ve 2027 mart ayında izleyiciyle buluşması hedefleniyor; yapım sürecinde senaryo, yönetim ve tarihî sadakat öncelikli tutuluyor. Bu çalışma, Çanakkale destanının bireysel kahramanlık hikâyelerini hatırlatma ve genç kuşaklara aktarma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BURSA’DA 1891 YILINDA DÜNYAYA GELEN VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI SIRASINDA FRANSIZ TURKUAZ DENİZALTISINI TEK BAŞINA TESLİM ALAN MÜSTECİP ONBAŞI’NIN HAYATI, "TEK KİŞİLİK ORDU MÜSTECİP ONBAŞI" ADIYLA SİNEMA FİLMİ OLUYOR. 2022 YILINDA SENARYOSU YAZILAN FİLMİN 2027 YILININ MART AYINDA VİZYONA GİRMESİ HEDEFLENİYOR.