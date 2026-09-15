Çatı alevleri inşaatı durdurdu: Elazığ'da kısa süreli panik

Olayın gelişimi:

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda yapımı süren 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede kısa süreli paniğe yol açan alevlere hızlı müdahale etti.

Müdahale ve son durum:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında yayılmayı önlemek için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri güvenlik ve trafik düzenlemesi yaparken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile alanı denetim altında tutmaya devam etti.

ELAZIĞ’DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.