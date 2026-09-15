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Çatı alevleri inşaatı durdurdu: Elazığ'da kısa süreli panik

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yapımı süren 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, işçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:33

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı alevleri inşaatı durdurdu: Elazığ'da kısa süreli panik

Olayın gelişimi:

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi Mustafa Uygur Bulvarı'nda yapımı süren 8 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede kısa süreli paniğe yol açan alevlere hızlı müdahale etti.

Müdahale ve son durum:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında yayılmayı önlemek için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri güvenlik ve trafik düzenlemesi yaparken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları ile alanı denetim altında tutmaya devam etti.

ELAZIĞ’DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

ELAZIĞ’DA İNŞAAT HALİNDEKİ BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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