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Darıca kışa hazırlanıyor: yollar sahada yenileniyor

Darıca Belediyesi, kış öncesi cadde ve sokaklarda asfalt, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı; saha incelemeleriyle ihtiyaçlar belirlenip öncelikler uygulanıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Darıca kışa hazırlanıyor: yollar sahada yenileniyor

çalışmalar hızlandırıldı:

Darıca Belediyesi, kış mevsimi öncesinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla ilçe genelinde asfalt serimi, yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, yağışlı ve soğuk havaların ulaşımı olumsuz etkilememesi için sahada mevcut yol durumlarını titizlikle kontrol ediyor.

bozulan yollar tespit ediliyor:

Saha incelemelerinde bozulan, deforme olan ve bakım ihtiyacı bulunan yollar belirleniyor ve gerekli müdahaleler program dahilinde gerçekleştiriliyor. İzleme çalışmaları sonucunda öncelik, özellikle yoğun kullanılan güzergahlara veriliyor; böylece ana arterlerde güvenlik ve konfor artışı hedefleniyor.

darıca için sahadayız:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ulaşım altyapısının belediyenin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bıyık, "Darıca’nın yollarını daha güvenli, daha konforlu ve daha modern hale getirmek için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Kış şartları başlamadan önce ihtiyaç duyulan noktalardaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımda konforu artırmak. Darıca için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye, ilçe genelinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan program kapsamında; asfalt serimi, yama ve onarım uygulamalarını farklı noktalarda sürdürecek. Planlama sürecinde sahadan gelen veriler doğrultusunda müdahale öncelikleri güncelleniyor ve çalışma takvimi buna göre şekilleniyor.

Vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarının aksamaması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, hem kısa vadeli iyileştirmeleri hem de uzun vadede yol kalitesinin korunmasını hedefliyor. Darıca Belediyesi ekipleri, kış şartları başlamadan önce yoğun bir dönem geçirerek ilçedeki yol altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

DARICA’DA KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA İHTİYAÇ...

DARICA’DA KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA İHTİYAÇ DUYULAN CADDE VE SOKAKLARDA ASFALT, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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