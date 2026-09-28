didim açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 60 kişi yakalandı

didim açıklarında yakalama

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde bulunan kişiler kıyıya çıkarıldı.

uygulamanın ayrıntıları:

Operasyon sonucunda lastik botta toplam 60 düzensiz göçmen tespit edildi; bunlardan 6'sı çocuk olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların uyruk dağılımı şöyle: 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad.

izleme ve işlem süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında ilke ve usuller doğrultusunda işlem başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik birimleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından soruşturma ve takip işlemleri sürdürülüyor.

DİDİM’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU