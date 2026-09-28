Didim'de lastik bottaki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarma operasyonu:

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında hareket halinde bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) müdahale etti. Bot durdurulduğunda içeride toplam 62 kişinin olduğu tespit edildi.

Operasyon sırasında yakalanan grubun içinde 8'i çocuk olduğu bildirildi.

uyruk dağılımı ve sayı detayları:

Yakalananların uyrukları ve sayıları şöyle: 19 Güney Sudan, 14 Etiyopya, 11 Sudan, 9 Somali, 3 Sierra Leone, 2 Gine, 2 Liberya, 1 Eritre, 1 Yemen, toplam 62 düzensiz göçmen.

işlemler ve hukuki süreç:

Olay yerinde yapılan ilk tespit ve güvenlik kontrollerinin ardından, yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AYDIN’DA 8’İ ÇOCUK 62 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI