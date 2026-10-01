Düzce'de menopoz okulu: kadınlara bilinçli yaşam için pratik rehber

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Sağlıklı Menopoz Okulu eğitimleri, kadınların menopoz sürecini daha sağlıklı ve bilinçli geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan programın temel hedefi, doğru bilgilendirme ile yaşam kalitesini korumak ve olası sağlık sorunlarına karşı erken farkındalık oluşturmak.

Eğitimlerde menopozun biyolojik süreci, dönemle ilişkili sağlık sorunları ve bu sorunların yönetimine dair temel bilgiler veriliyor. Sunulan içerikler, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi üzerine odaklanıyor; katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilir öneriler paylaşılıyor.

Uygulama detayları ve içerik başlıkları:

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda; menopoz dönemi ve belirtileri, sık görülen sağlık riskleri, duygu durum değişiklikleri ve stres yönetimi ele alınıyor. Beslenme bölümlerinde hormon dönemi için uygun beslenme ilkeleri ve fiziksel aktivite bölümünde yaş grubuna uygun egzersiz önerileri sunuluyor. Eğitimler, katılımcıların sorularına yer veren interaktif bir yapıda gerçekleştiriliyor.

Akçakoca'da gerçekleştirilen oturumlarda Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri doğrudan bilgilendirme yaptı; program, katılımcıların menopoz dönemini daha bilinçli geçirmelerine yönelik pratik öneriler içerdi. Eğitimlerde vurgulanan temel mesaj, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının uzun vadeli sağlık üzerindeki olumlu etkileri oldu.

Katılım ve başvuru bilgileri:

Eğitimlere katılmak veya program hakkında bilgi almak isteyenler, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, doğru ve güvenilir bilgiye erişimin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasının kadın sağlığı için önemine dikkat çekiyor ve vatandaşları bilgilendirici oturumlara katılmaya davet ediyor.

Program, menopoz döneminin farklı boyutlarına odaklanan kapsamlı bir yaklaşım sunarak katılımcıların bilgi düzeyini artırmayı ve günlük yaşamda uygulanabilir alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyor.

DÜZCE’DE KADINLARIN MENOPOZ SÜRECİNİ DAHA SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ GEÇİRMELERİNE YÖNELİK BAŞLATILAN SAĞLIKLI MENOPOZ OKULU EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR.