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Düzce'nin coğrafi işaretli kestanesi yeni sezonda rağbet görüyor

Coğrafi işaretli Düzce kuzu kestanesi yeni sezonda tezgâhlarda; yağışların etkisiyle rekolte umut veriyor, kilogram fiyatı 200-300 TL arasında satılıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzce'nin coğrafi işaretli kestanesi yeni sezonda rağbet görüyor

Düzce'nin coğrafi işaretli kestanesi pazara indi

Düzce'nin kendine has aroması ve ince kabuğuyla tescilli kuzu kestanesi, yeni sezonla birlikte tezgâhlarda yerini aldı. Bu yıl mevsim yağmurlarının olumlu etkisiyle rekoltenin yüksek olacağı öngörülüyor. Kestanenin kilogramı, büyüklüğe göre 200 ile 300 lira arasında alıcı buluyor.

Pazardaki hareketlilik:

Hamidiye Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryerinde çarşamba ve pazar günleri kurulan kestane pazarında yeni sezon hareketliliği göze çarpıyor. Kolay soyulması ve belirgin lezzetiyle hem kestane kebapçıları hem de doğrudan tüketiciler kuzu kestanesini tercih ediyor. Pazarda Türkiye'nin 81 vilayetinden tüccar ve alıcılar bulunuyor.

Satıcıların değerlendirmeleri:

Nurettin Durdu sezon başlangıcı hakkında şunları söyledi: "Düzce’mizin kestanesi damağa hitap ediyor, kabuğundan açılabiliyor. 81 vilayetten alıcısı olan bir kestane. Tavsiye ediyoruz, bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Kabağıyla, kestanesiyle, balıyla her şeyi ile mükemmel ürünlerimiz var. Şuan kestane satışlarımız yeni başladı. Bundan sonra da çoğalacak. Sezon bol ve bereketli geçecek gibi görünüyor. Ağaçlarımızda kestane bol. Şükürler olsun Rabbimize, mevsim yağmurlu geçti".

Bayram Yıldırım ise kuzu kestanesinin tat ve kullanım özelliklerini şu sözlerle özetledi: "Düzce kestanesini çiğde yiyebilirsiniz, tatlıdır. Pişince daha da tatlı oluyor. Kabuğundan ayrılması çok basittir, lezzetlidir. Türkiye’ye kestaneyi Düzce tanıtmıştır. Kastamonu’nda da gelse Düzce’den gider, Sinop’tan da gelse buradan gider. Coğrafi yapıdan dolayı burada yetişen kestanenin ayrı bir lezzeti var".

Satıcılar, ince kabuğunun tüketimde sunduğu pratikliği ve aromatik tadı öne çıkarıyor; çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen kuzu kestanesi hem sofralara hem de ticarete canlılık katıyor. Yeni sezonla birlikte pazardaki ürün çeşitliliğinin ve satışların artması bekleniyor.

DÜZCE’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KUZU KESTANESİNİN YENİ SEZON ÜRÜNLERİ PAZARA İNDİ. TÜRKİYE’NİN 81...

DÜZCE’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KUZU KESTANESİNİN YENİ SEZON ÜRÜNLERİ PAZARA İNDİ. TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDEN TÜKETİCİ VE TÜCCARLARIN GELDİĞİ DÜZCE KESTANE PAZARINDA BU YIL KESTANE BOLLUĞU YAŞANMASI BEKLENİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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