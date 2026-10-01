Bakız'ın Kabasakal projelerinde sağlıklı yaşamı önceleyen tasarım anlayışı

Bakız İnşaat kabasakal projelerinde sağlıklı yaşamı bütünsel ele alıyor

Adana konut pazarında değişen yaşam alışkanlıkları, projelere yön veriyor. Bakız İnşaat bu değişimi yalnızca konutun fiziksel özellikleriyle sınırlı görmüyor; günlük yaşam kalitesini artıracak ortak kullanım alanları, peyzaj ve fonksiyonel tasarımları ön plana çıkarıyor. Firma, Merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'ndeki bitim aşamasındaki projelerinde yaşam alanlarını bir bütün olarak değerlendirmeye özen gösteriyor.

Tasarım ve çevre düzenlemesi:

Projelerde mimari estetik ile çevre düzenlemesi bir arada planlanıyor. Yerleşim planları, gün ışığından maksimum fayda sağlayacak yönlemeler ve yeşil dokuyla ilişkilendirilen yürüyüş yolları gibi unsurları içeriyor. Bu yaklaşım, bireylerin gündelik yaşamlarında dış mekânı daha fazla kullanmalarını teşvik ediyor; böylece konutlar sadece kapalı yaşam alanı olmaktan çıkıyor.

Firma sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver konuyu şöyle özetliyor: "İnsanların yaşadığı çevre, günlük hayatlarının önemli bir parçası. Bu nedenle konut projelerinde açık alanların, yeşil alanların ve insanların günlük yaşam içerisinde kullanabileceği ortak alanların önemi giderek artıyor. Konut artık sadece dört duvardan oluşan bir alan olarak değerlendirilmiyor".

Ortak kullanım ve sağlıklı yaşam alanları:

Bakız İnşaat, sağlıklı yaşam kavramını yalnızca spor alanlarıyla sınırlamıyor. Projelerde sosyal donatılar, güneşlenme, dinlenme köşeleri ve yürünebilir peyzaj alanları bir arada düşünülüyor. Bu sayede sakinlerin evden çıktıktan sonra günlük aktivitelerini açık havada yapabilecekleri, hareket etmeye teşvik eden çevreler oluşturuluyor.

Firma sahiplerinin vurguladığı gibi: "Doğru planlanmış açık alanlar, yeşil doku, gün ışığından yararlanma, sosyal alanlar ve insanların hareket edebileceği çevreler bir bütün olarak ele alınmalı. İnsanların evlerinden çıktıklarında da kendilerini iyi hissedebilecekleri yaşam alanları oluşturmak önemli". Bu yaklaşım, projelerin sadece yaşam alanı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Sonuç olarak Bakız İnşaat'ın Kabasakal'daki yaklaşımı, modern konut beklentilerini mimari, peyzaj ve sosyal donatılarla birleştirerek sağlıklı ve bütünsel bir yaşam deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ADANA’DA KONUT SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN YAŞAM ALIŞKANLIKLARI, KONUT PROJELERİNDEKİ BEKLENTİLERİ DE YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR.