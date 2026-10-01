SPK'den tasfiye fonları için isteğe bağlı iade hesapları ve genel hisse iade hesabı

SPK’dan isteğe bağlı iade mekanizmi açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önce katılma payı satışları sonucu fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançları isteğe bağlı olarak iade edebilmesi amacıyla yeni hesaplar oluşturulduğunu duyurdu. Kurul, uygulamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

hesapların kuruluşu ve muhatap bankalar:

Açıklamaya göre her bir tasfiye edilen fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına İsteğe Bağlı İade Hesapları oluşturuldu. Bu hesaplara yatırılan tutarlar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek; başka bir fona veya hesaba aktarım yapılmayacak.

tasfiye ödemelerine aktarım ve kullanım amacı:

SPK duyurusunda, bu hesaplara yatırılan tutarların tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılması üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacağı ifade edildi. Kurul, uygulamanın şeffaflığı ve hesaplarda toplanan tutarların amacına uygun kullanımının sağlanacağını vurguladı.

Bu düzenleme, tasfiye sürecinde haksız veya aşırı kazanç elde edildiğini düşünen yatırımcıların, idari süreç veya dava yoluna başvurmadan doğrudan ilgili fonun malvarlığına katkıda bulunarak iade imkânı bulmasını hedefliyor.

borsa işlemlerine ilişkin genel iade hesabı:

SPK ayrıca borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde edilen fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerini karşılamak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına Genel Hisse İade Hesabı açıldığını duyurdu. Kurul, bu hesaplara ilişkin detaylı bilgilerin kendi yayın kanallarında yayımlandığını belirtti.

SPK'nın açıklaması, hem tasfiye sürecindeki fonların hak sahiplerinin korunmasına hem de piyasada dürüstlük ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak okunuyor. İlgili hesaplara ilişkin süreç ve bildirimler SPK tarafından takip edilecek ve yayımlanan bilgiler yatırımcıların kullanımına sunulacak.

BİRLEŞİK FON BANKASI NEZDİNDE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF) ADINA ‘İSTEĞE BAĞLI İADE HESAPLARI' OLUŞTURULDU.