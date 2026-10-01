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Elazığ'da Ataşehir Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Elazığ'da Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ'da Ataşehir Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

kaza yeri ve ilk müdahale:

Elazığ'da, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçların karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; müdahalelerin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza mahallinde delil toplama ve görgü tespiti çalışması yürüttü. Ekiplerin ilk incelemesi, kazanın ardından trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığını gösterdi. Kazanın nedenine ilişkin tespitler, inceleme tamamlandığında resmi açıklama ile paylaşılacak.

Yetkililer, bölge sürücülerine dikkatli ve hız kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ’DA CİP İLE, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA CİP İLE, OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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