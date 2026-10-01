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Ankara sanayi odası seçimlerinde birlik ön plana çıktı

ASO'de yapılan seçimlerde üyeler meslek komiteleri ve meclisi belirledi. ASO Başkanı Seyit Ardıç birlik vurgusu yaparak sanayinin kazanacağını söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:04

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ankara sanayi odası seçimlerinde birlik ön plana çıktı

seçim günü ve katılım

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) meslek komiteleri ve Meclis üyelerinin belirleneceği seçimler oda binasında yapıldı. Üyeler, meslek örgütlenmesinin geleceğini tayin etmek üzere sandık başına giderken seçim atmosferi oda tarafından "bayram havası" olarak nitelendirildi.

Sandık işlemlerinde gözlemlenen düzen ve işleyiş, katılımcıların sürece güvenini artırdı; oy kullanma işlemleri planlandığı şekilde yürütüldü.

başkanın mesajı ve sayısal detaylar:

Oyunu 12 nolu sandıkta kullanan ASO Başkanı Seyit Ardıç, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede birlik çağrısı yaptı. Ardıç, "Kazanan Ankara sanayicisi olacak, Türkiye sanayisi olacak" sözlerini tekrarlayarak odanın ortak hedefinin üretim ve sanayiye katkı olduğunu vurguladı.

Ardıç, konuşmasında oda kimliğini özetleyen "Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır" ifadesini şiar edindiklerini belirtti ve geçmiş dönemde kendisiyle yol arkadaşlığı yapan sanayicilere teşekkür etti.

Seçimlerde, 41 meslek grubunda görev yapacak üyelerin belirlenmesi öngörülüyor; bu kapsamda 112 meclis üyesi ile 153 komite üyesi seçilecek. Oda yönetimi, sonuçların ilanı ve görev dağılımlarının ardından çalışmalara hız verileceğini açıkladı.

Sonuç olarak ASO seçimleri, katılımcıların ve yöneticilerin ortak vurgusu olan birlik teması etrafında gerçekleşti; oda temsilcileri, seçilen isimlerle birlikte Ankara ve Türkiye sanayisinin çıkarlarını gözetmeye devam edeceklerini bildirdi.

ASO MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİ&#039;NİN BELİRLENECEĞİ SEÇİMLER BUGÜN ANKARA SANAYİ ODASINDA...

ASO MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİ'NİN BELİRLENECEĞİ SEÇİMLER BUGÜN ANKARA SANAYİ ODASINDA YAPILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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