Nusaybin'de park halindeki hafif ticari araç yangını kontrol altına alındı

Gırnavas Mahallesi'nde kısa süreli panik

Olay, Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışması:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Müdahale sırasında can kaybı bildirilmedi, ancak aracın çeşitli bölümlerinde hasar oluştu.

yangının nedeni ve mevcut durum:

Yangının çıkış nedeni şu aşamada belirlenemedi. Olay yerindeki ilk tespitlere göre yangının nasıl başladığıyla ilgili kesin bir bilgi yok; yetkililer, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti. Araçta meydana gelen hasarın boyutu, taraflarca değerlendiriliyor.

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