Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,4714 -0,13%
Bist 12.345,42 +3,33%
Altın Gram 6.623,78 +0,37%
EUR/USD 1,1292 -0,37%
Brent Petrol 99,92 +1,93%
--°

Nusaybin'de park halindeki hafif ticari araç yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:54

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Nusaybin'de park halindeki hafif ticari araç yangını kontrol altına alındı

Gırnavas Mahallesi'nde kısa süreli panik

Olay, Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 07 BCD 565 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışması:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Müdahale sırasında can kaybı bildirilmedi, ancak aracın çeşitli bölümlerinde hasar oluştu.

yangının nedeni ve mevcut durum:

Yangının çıkış nedeni şu aşamada belirlenemedi. Olay yerindeki ilk tespitlere göre yangının nasıl başladığıyla ilgili kesin bir bilgi yok; yetkililer, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti. Araçta meydana gelen hasarın boyutu, taraflarca değerlendiriliyor.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

saniye saniye kaydedildi: Fatih Mahallesi'nde yaya geçidinde çarpma
images

Soma'da maden ocağında göçük: yaralılar çıkarıldı, arama kurtarma sürüyor
images

Ankara'da inşaat firmasına yönelik silahlı saldırıda altı zanlı tutuklandı
images

Selatin tünelinde arkadan çarpışma trafiği aksattı, bir kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Barış ittifakı: Özpınar ve Kaya aileleri Yenişehir'de uzlaştı

Savaştepe sanayi yolu yenilendi, esnaf rahat nefes aldı

Poyraz fırtınası küçük ölçekli balıkçılığı limana bağladı

Samsun'da turizmi güçlendirme hamlesi: sürdürülebilir eğitimle nitelikli hizmet hedefi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı