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Erdemli sahiline fiber ve Wi‑Fi 7 ile kesintisiz bağlantı geldi

Topraksu'dan Çamlık Alanı'na uzanan yaklaşık 7 km sahil, fiber altyapı ve Wi‑Fi 7 ile ücretsiz internete kavuştu; yürürken kesinti yaşanmayacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Taylan Polat

Erdemli sahiline fiber ve Wi‑Fi 7 ile kesintisiz bağlantı geldi

Sahilde kullanım deneyimi:

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erdemli Sahil Wi-Fi Projesi, Topraksu bölgesinden başlayıp Çamlık Alanı’na kadar uzanan yaklaşık 7 kilometrelik sahil hattını ücretsiz internete açtı. Proje, sahilde yürüyüş yapan, koşan veya bisiklete binen vatandaşların sabit bir noktada beklemek zorunda kalmadan, hareket halinde bağlantılarını sürdürebilmelerini hedefliyor.

Teknik altyapı:

Projenin omurgası yüksek hızlı fiber altyapı ile güçlendirildi ve nokta nokta (Point-to-Point) radyolink çözümleriyle desteklendi. Kablosuz erişimde ise dünyadaki en yeni standartlardan biri olan Wi‑Fi 7 tercih edildi; bu sayede sahil kalabalık olduğunda bile yüksek veri hızı, düşük gecikme ve stabil performans sağlanıyor. Ayrıca kurulan akıllı aktarma altyapısı sayesinde farklı erişim noktaları arasında geçişlerde bağlantı kaybı yaşanmıyor.

Geleceğe hazırlık:

Sistem modüler ve genişletilebilir bir mimariyle kurulmuş; ilerleyen dönemlerde ilçenin diğer noktalarına da entegre edilme imkânı bulunuyor. Bu yatırım, Erdemli’nin dijital kent vizyonunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve sahilde geçirilen zamanı daha verimli, konforlu hale getiriyor.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK SAHİL HATTI, FİBER ALTYAPI VE Wİ-Fİ 7...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK SAHİL HATTI, FİBER ALTYAPI VE Wİ-Fİ 7 TEKNOLOJİSİYLE ÜCRETSİZ İNTERNET AĞIYLA DONATILDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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