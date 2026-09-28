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Erzurumlu ringin yeni yıldızı Berat Önal dünya şampiyonu oldu

İtalya Jesolo'da düzenlenen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi sporcusu Berat Önal altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumlu ringin yeni yıldızı Berat Önal dünya şampiyonu oldu

Erzurumlu ringin yeni yıldızı Berat Önal dünya şampiyonu oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Berat Önal, İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde ederek dünya şampiyonu unvanına ulaştı. Genç sporcu, Türkiye ve Erzurum'u uluslararası arenada başarıyla temsil ederek kürsünün en üst basamağına çıktı.

turnuva ve mücadele:

18-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Berat Önal, sıkı rakipleriyle zorlu maçlar yaptı ve finalde başarılı performansıyla altın madalyanın sahibi oldu. İtalya Jesolo'da gerçekleşen şampiyonada sporcular, teknik beceri ve dayanıklılık açısından üst düzey mücadele sergiledi; Önal ise bu rekabetin sonunda Türk bayrağını dalgalandırdı.

belediyenin tebrik mesajı ve destek vurgusu:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sporcunun elde ettiği başarı sonrası bir tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada, "Erzurum, sporun her branşında iddialı, gençleriyle gururlu, başarıya adanmış bir şehir olmaya devam ediyor. İtalya Jesolo’da gerçekleşen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Berat Önal’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sporun ve sporcunun yanında durmaya, genç yeteneklere destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarı Erzurum’un, bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, altyapı yatırımlarının ve gençlere sağlanan imkânların uluslararası arenada meyvesini verdiğini belirterek, benzer başarıların devamı için desteğin sürdürüleceğini açıkladı.

Bu zafer, hem Berat Önal'ın kişisel kariyerinde önemli bir kilometre taşı hem de Erzurum'un spor çalışmalarının uluslararası düzeyde ses getirdiğine dair somut bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Genç sporcunun önünde hem milli takımdaki sorumluluklar hem de kariyerini ileriye taşıma fırsatları bulunuyor; kent yetkilileri ve kulübü başarılarının takipçisi olacaklarını vurguladı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SPORCUSU BERAT ÖNAL, İTALYA’DA DÜZENLENEN...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SPORCUSU BERAT ÖNAL, İTALYA’DA DÜZENLENEN GENÇLER KİCK BOKS DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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