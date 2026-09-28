Bem-Bir-Sen van şubesinde birlik ve hizmet vurgusu: Yunus Özsever dönemi

Genel kurul ve seçim süreci:

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul, İskele Caddesi üzerindeki Memur-Sen Van İl Başkanlığı'ndaki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Temel, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Fikret Geyik ile Memur-Sen hizmet kollarının mevcut şube başkanları, önceki dönem şube başkanları, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Divan başkanlığını Hikmet Bilgin'in üstlendiği oturumda açılış konuşmaları yapıldı, faaliyet ve denetim raporları okundu ve üyelerin oy kullanımıyla yeni yönetim belirlendi.

Yeni yönetim ve görev dağılımı:

Oy kullanımı sonucunda, Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelliler Daire Başkanlığı Yaşlılar Şube Müdürü Yunus Özsever Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanlığına seçildi. Özsever'in başkanlığında görev yapacak yönetim kurulunda Sebahattin Ergenç, Şabettin Akkuş, Şerif Bilgin ve İbrahim Tektaş şube başkan yardımcıları olarak yer aldı.

Seçim süreci ve yönetim tercihlerinde, raporların şeffaf biçimde sunulması ve delegelerin katılımı öne çıktı; katılımcılar yeni ekipten sendika itibarını güçlendirecek ve hak arayışını ileri taşıyacak adımlar beklediklerini belirtti.

Başkanın öncelikleri ve mesajı:

Göreve seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Yunus Özsever, yönetim anlayışlarının temelini kuruluş ilkelerine bağlılık üzerine kuracaklarını vurguladı. Özsever, farklılıkları ötekileştirmeden zenginlik olarak gördüklerini belirterek; doğru, ilkeli, ahlaklı ve kararlı bir duruş sergileme, emanete riayeti, adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılma hedefini paylaştı.

Özsever sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerden aldığım yetki ve güvenle; makama değil, hizmete; söz vermeye değil, iş yapmaya talip olduk. Bunu gerçekleştirmek için de birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek sendikamızı hak ettiği zirveye taşıyacağımıza inancım tamdır." Bu açıklama, yeni dönem için hizmet ve hesap verebilirlik vurgusunun merkezde olduğuna işaret etti.

Genel kurulun ardından yönetimin önümüzdeki dönem programını somut adımlarla ortaya koyması ve üyelerle iletişimi güçlendirerek sendikanın saygınlığını artırması bekleniyor.

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI’NIN (BEM-BİR-SEN) GERÇEKLEŞTİRİLEN 7. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA VAN ŞUBE BAŞKANLIĞINA YUNUS ÖZSEVER SEÇİLİRKEN, YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE BELLİ OLDU.