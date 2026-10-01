Gaziantep'te iş ücretleri ödenmeyen dört işçi okul çatısında eylem başlattı

İşçiler çatıda 24 saattir bekliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren bir okul inşaatında çalışan 4 işçi, emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadıklarını öne sürerek dün öğle saatlerinde binanın çatısına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle karşılaşan işçilerin çatıdaki bekleyişi 24 saati aşkın süredir devam ediyor.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ihtiyati tedbirler aldı. İtfaiye ekipleri, olası atlama riskine karşı çatının çevresine branda açarken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Polis ekipleri ise işçileri çatıda ikna etmek için görüşmeler yürütüyor.

Talepler ve ikna çabalarının seyri:

İşçiler, çalıştıkları işin karşılığını alamadıklarını belirtip ödemelerin yapılmasını talep ediyor. Dün öğle saatlerinde başlayan eylem, gece boyunca sürdü ve bugün de devam etti. Yapılan tüm ikna çalışmaları şu ana kadar sonuç vermedi; ekiplerin ikna ve tedbir alma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası bir çözüm için yetkililerin ve işveren temsilcilerinin açıklamaları bekleniyor.

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