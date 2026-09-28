Gaziantep'te Vatan Mahallesi'nde aileler arasında taşlı sopalı kavga

Olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdığı görülüyor.

Müdahale ve sağlık ekipleri:

Olay sonrası çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda tarafların birbirine acımasızca saldırması dikkat çekti; kavga anına dair görüntüler saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'TE İKİ GRUP ARASINDA TEKMELİ, TAŞ VE SOPALI MEYDAN KAVGASI YAŞANDI. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE TARAFLARIN BİRBİRİNE ACIMASIZCA SALDIRMASI DİKKAT ÇEKTİ.