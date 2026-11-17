FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı açılışı

FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'nde kent protokolü, sektör temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla kapılarını açtı. Organizasyon, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İFAS İstanbul Fuarcılık (EXHIFUTURE) iş birliği ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) destekleriyle düzenlendi.

fuarın hedefleri ve kapsamı:

Organizasyonun hedefleri arasında 20 farklı ülkeden 200 yabancı alım heyeti ağırlamak yer alıyor. Fuar, yerli üreticilere yeni pazarlara açılma, uluslararası iş birlikleri geliştirme ve ihracat ağlarını genişletme imkânı sunuyor. Etkinlik, 17-20 Kasım 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek ve fuar günlerinde saat 10:00-18:00 arası açık olacak.

Fuar, özellikle çocuk giyimi başta olmak üzere moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları, profesyonel satın almacıları ve yatırımcıları bir araya getiriyor. Katılımcılar arasında Türkiye ile birlikte Orta Doğu, Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden temsilciler bulunuyor.

açılış konuşmaları ve önemsedikleri başlıklar:

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasında küresel belirsizliklerin ve ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde böyle organizasyonların önemine işaret etti. Ünverdi, sektöre destek verilmesinin, firmaların yeni pazarlara ulaşmasının ve rekabet gücünün korunmasının gerekliliğini vurguladı. Ünverdi, organizasyonun hedeflerine ilişkin şu ifadeyi kullandı: "FASHIONTEKS Fuarı ile sektörümüze yön verecek yenilikleri, teknolojileri ve yeni koleksiyonları sektör profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Firmalarımızın Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve yeni teknoloji alanlarında kendilerini geliştirerek katma değerli üretime yönelmelerini hedefliyoruz. Gaziantep’in yalnızca üretim gücüyle değil, modayı belirleyen ve güçlü hazır giyim markalarıyla anılan bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Fuarımızın yeni iş birliklerine, ihracat bağlantılarına ve sektörel gelişime önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya, şehrin sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisinde önemli bir merkez olduğunu belirterek, fuarların üreticilerin yeni pazarlara açılmasına ve uluslararası iş birliklerinin gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

İFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut, FASHIONTEKS'in sektörün önemli temsilcilerini bir araya getirdiğini ve Gaziantep’in üretim altyapısının uluslararası pazarlarda fırsatlar sunduğunu ifade etti. Bulut, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini hedeflediklerini söyledi.

PENKON Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kurt ise Gaziantep’in penye, konfeksiyon ve hazır giyim alanındaki önemine dikkat çekerek, fuarın sektörün gelişimi ve rekabet gücünün artırılması bakımından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

açılış töreni ve stant ziyaretleri:

Açılış konuşmalarının ardından kent protokolünün katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi ve katılımcılar stantları gezdi. Organizasyon, firmalara ürün ve koleksiyonlarını tanıtma, yeni ticari bağlantılar kurma ve mevcut iş birliklerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Fuar yetkilileri, etkinliğin firmaların uluslararası ticaret hacimlerini geliştirmesine katkı sağlamasını ve Gaziantep’in hazır giyim alanındaki marka değerinin güçlenmesine destek olmasını bekliyor.

FASHIONTEKS GAZİANTEP MODA VE TEKSTİL FUARI’NIN AÇILIŞ TÖRENİ KENT PROTOKOLÜ, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE DAVETLİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.