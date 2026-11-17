mobil müze Tosya’da ziyarete açıldı:

Çanakkale Savaşları'nın izlerini ülke genelinde taşıyan mobil müze tırı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan araç, "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla bölge sakinlerini ağırlıyor.

sergide neler var:

Müze tırında toplam 7 vitrinden oluşan düzenlemede savaş yıllarına ait fotoğraflar, belgeler, videolar ve döneme ait objeler sergileniyor. Çanakkale Cephesi'nden günümüze ulaşan savaş malzemeleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor; amaç, Çanakkale'ye gitme imkânı bulamayanlara dönemin atmosferini hissettirmek ve genç kuşaklara tarihi yakından tanıtmak.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mobil müzeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kavaklıgil, ilçeden daha önce yaklaşık 4 bin kişiyi Çanakkale'ye götürdüklerini belirterek, "Biz yaklaşık 4 bin hemşehrimizi Çanakkale’ye götürdük. Çanakkale’de milli ve manevi duyguları yaşayabilmeleri, bu ülkenin bugünlere nasıl geldiğini daha iyi teneffüs edebilmeleri için 4 bin vatandaşımıza Çanakkale’yi gezdirdik," dedi.

Kavaklıgil, mobil müzenin getirdiği deneyimin önemine vurgu yaparak, bu maneviyatı ilçede yaşatmanın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi ve müzenin bölgedeki rolünü şöyle özetledi: "Anadan, yardan, evinden, barkından, serden geçen birçok Anadolu’nun yiğit insanının ne şekilde mücadele ettiğini bir kez daha burada gözler önüne sermek, bizi hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor." Başkan ayrıca ekibin Salı ve Çarşamba günleri ilçede bulunacağını belirtti.

ziyaret ve çağrı:

Kavaklıgil, aileleri ve çocukları tırı ziyaret etmeye davet ederek, geçmişin ve yaşanmışlıkların yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti: "Vatandaşlardan istirhamım özellikle çocuklarımızı tırımızı ziyaret etmeye, bu yaşanmışlıkları bir nebzede olsa zihinlerine kazmak adına refakat ederek aileleriyle birlikte gelmeye davet ediyorum."

Öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil müze, 18 Kasım akşam saatlerine kadar ziyarete açık olacak ve ziyaretçilere Çanakkale'nin tarihsel mirasını yerinde görme fırsatı sunmaya devam edecek.

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, “ÇANAKKALE’DE MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARI YAŞAYABİLMELERİ, BU ÜLKENİN BUGÜNLERE NASIL GELDİĞİNİ DAHA İYİ TENEFFÜS EDEBİLMELERİ İÇİN 4 BİN VATANDAŞIMIZA ÇANAKKALE'Yİ GEZDİRDİK” DEDİ.