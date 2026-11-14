Gelenekten geleceğe atölye: Aydıntepe'de dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, geleneksel el sanatları ile modern teknolojiyi bir araya getiren Dijital Eğitim, Tasarım ve Üretim Atölyesi hizmete açıldı. Atölye, Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kuruldu.

Atölyenin amacı ve kapsamı:

Yeni atölye, kursiyerlere hem geleneksel el sanatlarını yaşatma hem de dijital tasarım ve üretim tekniklerini öğretme hedefiyle tasarlandı. Eğitimler, el işi üretim süreçlerini dijital araçlarla birleştirerek tasarım, prototip ve üretim aşamalarına destek verecek şekilde planlanacak.

Açılış ve yerel yetkililerin değerlendirmeleri:

Açılışı Kaymakam Deniz Yıldırım gerçekleştirdi. Açılışın ardından atölyeleri gezen Yıldırım, kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti, atölyenin hayırlı olması temennisinde bulundu ve kursiyerlere çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaymakam Yıldırım, ayrıca atölyelerde yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi almak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aydın Doğan ile görüşme yaptı; bu görüşme, atölyenin yerel düzeydeki yürütme ve işbirliği süreçlerinin değerlendirildiği bir adım olarak kaydedildi.

AYDINTEPE’DE DİJİTAL EĞİTİM, TASARIM VE ÜRETİM ATÖLYELERİ AÇILDI